Названа предположительная причина пожара с пятью жертвами в больнице Петербурга

Предположительной причиной пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге стало короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Причины устанавливаются. По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — приводит агентство сова собеседника.

Из здания эвакуировано 150 человек. Известно, что возгорание произошло в одном и помещений на 6-м этаже, пожар удалось локализовать.

Ранее 12 мая сообщалось, что пять человек с коронавирусом погибли при пожаре в отделении реанимации в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге. Все пятеро погибших были подключены к аппарату ИВЛ. Четверо из них скончались в результате отравления угарным газом, у одного пациента отключился аппарат.

11 мая произошел пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске, в результате которого погибли девять человек. Позднее выяснилось, что хоспис работал без необходимых документов. Одна из версий пожара — неосторожное обращение с огнем.

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