Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал помочь пострадавшим при пожаре в подмосковном хосписе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного правительства в понедельник, 11 мая.

Ранее в понедельник Воробьев приехал в больницу в Красногорске, где находятся пострадавшие. После общения с медиками он выехал на место произошедшего.

«Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев также выразил соболезнования близким погибших.

Пожар в пансионате «Второй дом» в Красногорске начался в ночь на понедельник, 11 мая. Погибли девять человек, не менее десяти пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области, по предварительным данным причиной пожара стала неисправная электропроводка.

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