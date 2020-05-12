В Москве и Петербурге проверят аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор проверит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где в майские праздники произошли пожары. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 мая, стало известно о пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в лечебном здании Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. Согласно предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

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