Главврач описал действия медиков после возгорания аппарата ИВЛ в Петербурге

Главный врач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге Валерий Стрижелецкий описал действия медиков и меры, которые персонал предпринял после возгорания аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и пожара, произошедшего утром 12 мая. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Стрижелецкого, возгорание произошло в 6:20 утра. Пожарные приехали через шесть минут после вызова, но врачи из отделения реанимации не стали их дожидаться и начали тушить пожар своими силами.

Медики также начали сами выводить пациентов. Всего эвакуировать пришлось 145 больных, включая 15 из отделения реанимации.

«Мы всю жизнь будем помнить эту трагедию. Есть погибшие, перед родственниками которых мы чувствуем свою неизбывную вину», — заявил руководитель реанимационного отделения Владимир Сулима. По его словам, медики сделали все, чтобы спасти как можно больше пациентов, пишет «Фонтанка».

О пожаре в больнице Святого Георгия стало известно около 08:00 утра 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Источники ТАСС назвали предположительной причиной короткое замыкание в одном из аппаратов. Собеседник агентства заявил, что высокая нагрузка связана с большим числом одновременно подключенных к сети аппаратов.

В настоящий момент рассматриваются версии короткого замыкания, перегрузки, неисправности и неправильной эксплуатации прибора, точная причина пока неизвестна. Сообщалось, что аппарат в больнице Святого Георгия был новым, его произвели в России, на Уральском приборостроительном заводе, и установили в начале мая. Поставщик техники АО «КРЭТ» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявил, что все аппараты с завода прошли проверки, нареканий к их безопасности не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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