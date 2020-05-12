Поставщик загоревшихся в петербургской больнице аппаратов ИВЛ оценил их качество

Все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поставляемые Уральским приборостроительным заводом в российские больницы, прошли необходимые проверки, нареканий к их безопасности не было. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе АО «КРЭТ» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В компании также опровергли информацию о приостановке поставок аппаратов в медучреждения. «Информация не соответствует действительности, поставки продолжаются в плановом режиме», — сказал собеседник агентства.

О пожаре в петербургской больнице стало известно ранее, 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из аппаратов.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пожар начался в палате на первом этаже шестиэтажного здания, ему был присвоен повышенный ранг сложности. В результате происшествия погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

Загоревшиеся аппараты ИВЛ произвели на одном заводе. По словам информированного источника, оборудование поступило в больницы с Уральского приборостроительного завода, входящего в структуру корпорации «Ростех». В правоохранительных органах сообщили, что загоревшийся в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге аппарат ИВЛ был новым, его установили в начале мая.

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