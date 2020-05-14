На выпустившем загоревшиеся аппараты ИВЛ заводе началась проверка СКР

Следователи провели проверку на Уральском приборостроительном заводе, который занимался производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), загоревшихся в двух российских больницах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает РИА Новости.

Факт проверки агентству подтвердили представители концерна «Радиоэлектронные технологии», в который входит завод.

В Москве пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого произошел 9 мая. Погиб один пациент, еще трое пострадали. В Санкт-Петербурге о пожаре в больнице Святого Георгия стало известно 12 мая. Погибли пятеро пациентов.

Ранее сообщалось, что после происшествий в больницах Росздравнадзор приостановил обращение российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Несмотря на то, что загоревшиеся аппараты были новыми, возгорания, по предварительным данным, произошли из-за короткого замыкания.

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