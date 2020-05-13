Названа основная версия возгорания аппаратов ИВЛ в российских больницах

Специалисты рассматривают короткое замыкание как основную версию пожаров, произошедших в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Основную версия возгорания аппаратов ИВЛ в российских больницах назвали ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в среду Росздравнадзор приостановил обращение российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе после 1 апреля. В двух больницах, где произошли пожары, использовалась именно эта модель.

В Минпромторге РФ, в свою очередь, проинформировали, что проверку после пожаров должны пройти не только аппараты ИВЛ, но и условия их эксплуатации.

О пожаре в петербургской больнице Святого Георгия стало известно 12 мая. Погибли пятеро пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Вечером 9 мая аналогичный случай произошел в здании Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого в Москве. Погиб один пациент, который находился в отделении реанимации, еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность в аппарате ИВЛ.

Комментируя случившееся, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что современные аппараты искусственной вентиляции практически все сделаны «с защитой от дурака». По его словам, угроза пожара из-за них «крайне низка». Он предположил, что в медучреждениях использовались старые модели аппаратов, однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым. Следственный комитет РФ расследует произошедшее в Москве и Петербурге.

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