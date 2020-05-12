В Госдуме назвали нонсенсом возгорание аппарата ИВЛ в больнице

Современные аппараты искусственной вентиляции практически все сделаны «с защитой от дурака», заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя гибель пациентов в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Его цитирует радиостанция Говорит Москва во вторник, 12 мая.

«То, что произошло — это нонсенс какой-то. Современная дыхательная аппаратура не может работать с перегрузкой, тем более не может на этом фоне загореться. Что-то там произошло немножечко непонятное на сегодня», — сказал он.

По его словам, на современном оборудовании угроза пожара или других неблагоприятных «следствий крайне низка». Парламентарий предположил, что в медучреждении использовали устаревшую модель.

Во Всероссийском научно-исследовательском и испытательном институте медицинской техники рассказали, что имеется много разных видов аппаратов ИВЛ, поэтому нужно разбирать каждый конкретный случай.

Утром во вторник стало известно о гибели пяти пациентов в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге во время пожара. Все они были подключены к аппарату ИВЛ. Предположительной причиной пожара называют короткое замыкание в одном из аппаратов. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

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