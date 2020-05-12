Опубликовано видео с места пожара в петербургской больнице

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места пожара, который произошел в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге.

Согласно данным канала, пожар вспыхнул в отделении реанимации на шестом этаже, где лежат больные с подтвержденным коронавирусом. Площадь возгорания составила десять квадратных метров.

Ранее сообщалось, что при пожаре погибли пять человек, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Из здания эвакуировано 150 человек. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких.

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