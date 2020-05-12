Названа сумма компенсаций родственникам жертв пожара в петербургской больнице

Родственникам погибших при пожаре в петербургской больнице имени Святого Георгия выплатят по одному миллиону рублей, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил заместитель Беглова Олег Эргашев.

Он также добавил, что больница уже возобновила прием пациентов с коронавирусом. С 18:00 12 мая туда вновь стали поступать больные.

При пожаре утром 12 маяпогибли пять человек, они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Как сообщал Telegram-канал Baza, возгорание началось с отделения реанимации на шестом этаже, где находились больные коронавирусом. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из аппаратов ИВЛ.

Аналогичный случай произошел 9 мая в Москве. Из-за пожара, начавшегося в реанимации для больных с COVID-19, один пациент больницы погиб и еще трое пострадали. Причиной экстренные службы также сочли неисправность аппарата ИВЛ.

Кроме того, после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга Севастополь и Ленинградская область откажутся от использования аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). В Севастополе отметили, что аппараты не вернут в больницы до тех пор, пока не будут официально установлены причины возгораний.

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