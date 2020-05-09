Появились подробности пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Москве

Появились подробности пожара в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание произошло в одной из палат на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса, переоборудованного в отделение для зараженных коронавирусом. Первое сообщение поступило в экстренные службы в 20:30.

В настоящее время пожар на улице Вучетича, 21 ликвидирован. Были эвакуированы 200 человек, один пациент погиб.

О пожаре стало известно вечером 9 мая. Предварительные причины произошедшего — воспламенение личных вещей, неисправность медоборудования, возгорание кислородного баллона в отделении реанимации.

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