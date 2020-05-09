Собянин прокомментировал пожар в московской больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о пожаре в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого и подтвердил данные о погибшем в ходе происшествия. Об этом градоначальник сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Собянин также подчеркнул, что огонь был оперативно потушен. «По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким», — написал мэр. Он также отметил, что все пациенты, находившиеся в здании, были эвакуированы. Их распределят по другим медучреждениям столицы.

Как сообщалось ранее, в произошедшем 9 мая в Москве пожаре погиб один человек и трое пострадали. Одной из возможных причин происшествия стало возгорание кислородного баллона в отделении реанимации на первом этаже здания.

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