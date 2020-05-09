Ликвидирован пожар в московской больнице для пациентов с коронавирусом

Пожарные ликвидировали возгорание в лечебном здании Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в городском управлении МЧС России.

«Ликвидация открытого горения в одной из палат на первом этаже», — сообщили в МЧС.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что возможной причиной пожара стало воспламенение личных вещей пациента в одной из палат. По данным Telegram-канала Baza, в здании загорелся кислородный баллон в отделение реанимации.

Пожар произошел вечером в субботу, 9 мая, в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого №50 по адресу Вучетича, дом 21. Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пациентов и медперсонал эвакуировали. Согласно предварительным данным МЧС, погиб один человек.

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