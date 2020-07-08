Раскрыты результаты проверки загоревшихся в больницах российских аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» и их возгораниями в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты проверки раскрыли в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Проверка ведомства показала, что при изготовлении аппаратов были нарушены производственные процессы. Кроме того, «Авента-М» не соответствовала технической и эксплуатационной документации. Однако экспертиза качества, эффективности и безопасности устройств «не установила прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими возгораниями».

Произведенные на Уральском приборостроительном заводе аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары, в результате которых погибли восемь человек: два пациента в Петербурге, шесть — в Москве. После случившегося обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» было приостановлено. По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

11 июня сообщалось, что «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») будет и в дальнейшем производить аппараты ИВЛ «Авента-М». В компании заявили, что продолжат выпуск в соответствии с госконтрактом и не видят причин отказываться от данных планов. В ответ на решение Росздравнадзора проверить аппараты производства «Уральского приборостроительного завода» КРЭТ сообщил о дополнительной проверке медоборудования на «функциональность и безопасность».

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