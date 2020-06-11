Российский завод продолжит выпускать аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех») продолжит производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В результате пожаров погибли пациенты этих больниц. О решении продолжить выпуск медтехники сообщили «Интерфаксу» в концерне в четверг, 11 июня.

«КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М" и продолжает их выпуск в соответствии с госконтрактом. Причин отказываться от этих планов на текущий момент у компании нет», — сообщили в КРЭТ. Там уточнили, что отзыв коснулся «ограниченной партии» аппаратов.

Кроме того, в КРЭТ подчеркнули, что за восемь лет присутствия на рынке медицинского оборудования техника компании зарекомендовала себя как «надежная и эффективная», причем якобы не только в России, но и за границей.

Ранее стало известно, что все аппараты ИВЛ «Авента-М» производства «Уральского приборостроительного завода» по решению Росздравнадзора отозвали после пожаров в больницах. В ответ на меры ведомства КРЭТ принял решение провести дополнительную проверку медицинского оборудования «на функциональность и безопасность».

Произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» аппараты ИВЛ использовались в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. 9 и 12 мая там произошли пожары, в результате которых погибли восемь человек: два пациента в Санкт-Петербурге, шестеро — в Москве. После случившегося обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» было приостановлено. По предварительной версии, возгорания произошли из-за короткого замыкания.

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