Сотрудников ФСБ отказались пустить в квартиру болеющего COVID-19 чиновника

Сотрудников ФСБ и Следственного комитета России отказались пустить в квартиру замглавы Российского энергетического агентства Игоря Кожуховского для его задержания и проведения обысков по делу о крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, чиновник, болеющий COVID-19, находится фактически под домашним арестом — он лечится амбулаторно, но ему запрещено контактировать с третьими лицами, к которым относятся и пришедшие к нему силовики. Кроме того, носителей коронавирусной инфекции не принимают в СИЗО, поэтому чиновника не стали задерживать и допрашивать.

Кожуховский фигурирует в деле замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова, которого оперативники ФСБ задержали 8 сентября. В его кабинете и квартире изъяли компьютеры, телефоны, электронные носители информации, документы и блокноты, содержащие информацию «о противоправной деятельности».

По версии следствия, крупные хищения были совершены при реализации мероприятий в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013-2015 годы, на которые из бюджета Минэнерго выделили 968 миллионов рублей, часть из которых и была похищена.

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