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Землетрясение в Иркутске сняли на видео

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Жители Иркутска сняли момент землетрясения в городе, которое произошло утром 12 января, на видео. Кадры были опубликованы в паблике «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте».

На видео видно, как в комнате, где находится оператор, качаются люстры. После землетрясения губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов приступить к осмотру соцобъектов и жилых домов, сообщает ТАСС.

Подземные толчки в городе ощутили в 05:32 по местному времени (00:32 по московскому). Эпицентр стихии находился в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Тур. Его интенсивность достигала 8,7 баллов, в Иркутске ощущалось до пяти баллов.

Предыстория: Произошедшее на границе России землетрясение ощутили в Иркутске
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