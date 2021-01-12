Землетрясение в Иркутске сняли на видео

Жители Иркутска сняли момент землетрясения в городе, которое произошло утром 12 января, на видео. Кадры были опубликованы в паблике «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте».

На видео видно, как в комнате, где находится оператор, качаются люстры. После землетрясения губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов приступить к осмотру соцобъектов и жилых домов, сообщает ТАСС.

Подземные толчки в городе ощутили в 05:32 по местному времени (00:32 по московскому). Эпицентр стихии находился в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Тур. Его интенсивность достигала 8,7 баллов, в Иркутске ощущалось до пяти баллов.