Произошедшее на границе России землетрясение ощутили в Иркутске

Землетрясение, произошедшее на границе России и Монголии, ощутили в Иркутске. Об этом сообщило ГУ МЧС по Иркутской области, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, подземные толчки в городе ощутили в 05:32 по местному времени (00:32 по московскому). Эпицентр землетрясения находился в Монголии в 34 километрах от населенного пункта Тур. Его интенсивность достигала 8,7 баллов, в Иркутске — до пяти баллов. Разрушений и пострадавших нет, добавили в МЧС.

О том, что на границе России и Монголии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5, ранее сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Его очаг залегал на глубине десяти километров и находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.

В декабре прошлого года около Иркутска произошло землетрясение магнитудой 5,5. В городе пострадали около 20 школ и социальных учреждений. Эпицентр стихии находился в Кабанском районе Республики Бурятия на побережье Байкала.