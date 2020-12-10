Описаны последствия мощного землетрясения в российском городе

В результате мощного землетрясения в Иркутске пострадали около 20 школ и социальных учреждений. Последствия землетрясения описал заместитель мэра города, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников, передает РИА Новости в четверг, 10 декабря.

По его словам, в школах зафиксированы небольшие трещины, в них осыпалась штукатурка. «Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», — сказал Барышников.

Помимо этого, в здании местного культурно-досугового центра частично повредился подвесной потолок, центр временно закрыли. Трещины и поврежденная штукатурка есть еще в нескольких спортивных учреждениях.

Мостовые сооружения, путепроводы и котельные повреждены не были, добавил Барышников.

Эпицентр стихии находился в Кабанском районе Республики Бурятия на побережье Байкала, его интенсивность составила 7,6, магнитуда — 5,5. В Иркутске введен режим повышенной готовности.