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Описаны последствия мощного землетрясения в российском городе

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В результате мощного землетрясения в Иркутске пострадали около 20 школ и социальных учреждений. Последствия землетрясения описал заместитель мэра города, председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников, передает РИА Новости в четверг, 10 декабря.

По его словам, в школах зафиксированы небольшие трещины, в них осыпалась штукатурка. «Также обнаружены трещины в нескольких дошкольных учреждениях. Однако данные повреждения не представляют угрозы», — сказал Барышников.

Помимо этого, в здании местного культурно-досугового центра частично повредился подвесной потолок, центр временно закрыли. Трещины и поврежденная штукатурка есть еще в нескольких спортивных учреждениях.

Мостовые сооружения, путепроводы и котельные повреждены не были, добавил Барышников.

Эпицентр стихии находился в Кабанском районе Республики Бурятия на побережье Байкала, его интенсивность составила 7,6, магнитуда — 5,5. В Иркутске введен режим повышенной готовности.

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