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Момент землетрясения в Иркутске попал на видео

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Момент мощного землетрясения, произошедшего рано утром в Иркутске, попал на видео. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте ArkA_24/7.

Запись видео велась с наружной камеры наблюдения, которая снимала улицу. В момент толчка видно, как она начинает трястись, а за кадром слышны звуки шатающейся мебели.

Ранее сообщалось, что эпицентр стихии находился в Кабанском районе республики Бурятия на побережье Байкала, его интенсивность составила 7,6, магнитуда — 5,5. Информации о разрушениях в результате землетрясения на данный момент нет. В Иркутске введен режим повышенной готовности.

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