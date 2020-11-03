Ребенок четыре дня пролежал под завалами после землетрясения в Турции и выжил

Поисково-спасательный отряд спас трехлетнюю девочку, которая четыре дня лежала под завалами обрушившегося здания после землетрясения в турецкой провинции Измир. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Айду Гезгин (Ayda Gezgin) отвезли на машине скорой помощи в университетскую больницу Измира во вторник, 3 ноября. Ребенок провел под обломками дома 91 час — почти четверо суток. Она стала 107-м человеком, которого удалось спасти после крупного природного катаклизма.

Глава министерства общественных работ и жилищного строительства Турции Мурат Курум выступил на пресс-конференции и отметил, что Гезгин находится в стабильно хорошем состоянии.

Начальник органа управления чрезвычайными ситуациями и ликвидацией последствий стихийных бедствий Мехмет Гюллюоглу (Mehmet Güllüoğlu) написал в Twitter-аккаунте, как увидел девочку, машущую рукой из-под руин. «Я заметил ее среди обломков. Она махала мне. Изначально я услышал ее крик и позвал своих коллег. Когда я спросил ее имя, она сказала: "Меня зовут Айда, я в порядке"», — рассказал он.

По его словам, девочка была обезвожена и просила воды и традиционный кисломолочный напиток айран, но в целом не пострадала.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос.

Ранее сообщалось, что собака из кинологической службы турецкой поисково-спасательной ассоциации помогла спасти кошку из-под обломков дома после землетрясения в Измире. Кошка застряла под двумя обрушившимися этажами здания и провела там около 30 часов с момента землетрясения. Оказалось, что животное зовут Умут, что по-турецки значит «надежда».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



