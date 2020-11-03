В Турции сообщили о гибели 102 человек от землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции, которое произошло 30 октября, достигло 102 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей.

«Согласно поступающей информации, погибли 102 человек, 1026 получили травмы», — говорится в сообщении агентства по чрезвычайным ситуациям Турции. 883 человека уже выписались из больниц.

Ранее было известно о 95 погибших.

2 ноября трехлетнего ребенка спасли после землетрясения в Измире. Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.

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