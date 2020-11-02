Ребенка вытащили из-под завала после землетрясения в Турции спустя 65 часов

Трехлетнего ребенка спасли после землетрясения в турецком Измире. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения. Она — 106-й по счету человек, которого смогли извлечь спасатели.

Ребенка уже поместили в одну из больниц. Семья Элиф назвала случившееся чудом.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 79 человек. Пострадали 963 человека, из них 743 выписали из больниц. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.