Число погибших при землетрясении в Турции снова увеличилось

Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 37. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что из-под завалов удалось спасти 103 человек. Ранее сообщалось, что медицинская помощь потребовалась более чем 800 людям.

Эрдоган находится в провинции Измир, пострадавшей от удара стихии.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Последствия попали на видео. Землетрясение затронуло и ближайшие острова Греции, там были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.