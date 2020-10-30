Стример застал мощное землетрясение в прямом эфире

Турецкий стример под ником Falconn2K застал мощное землетрясение в прямом эфире. Отрывок ролика доступен на его странице на платформе Twitch.

Мужчина сидел перед камерой и печатал текст, когда изображение в эфире резко затряслось. Как оказалось, в этот момент на западе Турции случилось землетрясение. Испугавшийся стример сначала громко закричал, а затем снял наушники и резко покинул комнату.

Зрители ролика могли услышать, как из-за мощных подземных толчков в квартире Falconn2K начали падать предметы. Кроме того, был слышен собачий лай. Неизвестно, пострадал ли стример и его дом — на моменте землетрясения прямой эфир прервался.

30 октября в Эгейском море произошло мощное землетрясение, которое разрушило по меньшей мере 10 домов в турецком городе Измир. Одно из зданий рухнуло. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все министерства и ведомства страны приступили к работе по ликвидации последствий.