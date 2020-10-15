Блогер исполнил мечту подростка одним пожертвованием и растрогал его мать

Американский видеоблогер Людвиг Агрен (Ludwig Ahgren) решил оказать финансовую помощь начинающему стримеру-подростку. Щедрое пожертвование быстро исполнило мечту юного пользователя Twitch. Об этом Агрен рассказал на своей странице в Twitter.

Блогер наткнулся на аккаунт 16-летнего стримера под ником jacktheali3n, который играл в Super Mario 64. За эфиром следили всего два человека, одним из которых был Агрен. Он решил поддержать юношу и пожертвовать ему часть денег из последнего заработка на YouTube, а точнее тысячу долларов (78 тысяч рублей). До конца дня фанаты Агрена тоже смотрели стрим jacktheali3n и подписывались на его канал.

На следующее утро Агрен получил письмо от растроганной матери стримера. Та поблагодарила блогера за его щедрое пожертвование и заявила, что ее сын почувствовал себя счастливым.

«Как только Джек начал играть в видеоигры, он решил, что хочет писать, вести передачу или быть ютубером. Я думаю, что он на правильном пути. Спасибо, что помогли осуществить мечты 16-летнего ребенка», — написала мать стримера.

Комментаторы поддержали слова женщины и тоже выразили благодарность Агрену. Они отметили, что за день неизвестный стример набрал более тысячи новых подписчиков благодаря вниманию американского блогера.