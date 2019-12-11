Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР и заявил об абсолютном счастье

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Илья Давыдов
Илья Давыдов

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, вступил в партию ЛДПР. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Блогер отметил, что был «абсолютно счастлив» стать членом партии. Он также рассказал, что несмотря на не самое лучшее самочувствие, принял участие в круглом столе ЛДПР на тему компьютерных технологий и игровой индустрии в России. «Это было очень интересное и содержательное мероприятие», — подытожил Мэддисон.

Некоторые пользователи осудили стримера, однако другие предположили, что он поиронизировал над фанатами. «Перед вами самый высокий и недосягаемый простым смертным уровень метаиронии», — заключил юзер Saveliy28282744.

Ранее блогер сообщил в Twitter, что врачи диагностировали у него артроз шейных позвонков. Он рассказал, что из-за разрушения шейных костей у него во время стрима отнялась левая рука.

В июне помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова стал блогер Юрий Хованский. По мнению депутата, Хованский сможет оказать ему помощь в законотворческом процессе и донести до молодежи ряд инициатив.

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