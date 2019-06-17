Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

По мнению Власова, Хованский способен донести до молодежи ряд инициатив и сможет оказать депутату помощь в законотворческом процессе. «На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам», — объяснил свое решение Власов.

В пример таких передач депутат привел проект «Шаверма-патруль», в котором Хованский проверяет точки общепита Санкт-Петербурга на качество продукции и санитарные нормы. Также он упомянул шоу «Бич закупка». В нем блогер рекомендует, что лучше поесть студенту, если у него немного денег.

Власов добавил, что Хованский сможет доносить мнение молодежи до депутатов. «У него только на одном YouTube 4 миллиона подписчиков. Это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную Думу», — сказал депутат.

Блогер рассказал о новой работе у себя в Twitter. Некоторые из подписчиков отнеслись к поступку Хованского скептически. «После этой новости помощь нужна будет нам, а не депутату», — написал один из юзеров.

Хованский — российский YouTube-блогер, позиционирующий себя как первый стендап-комик в Рунете. В настоящее время на его YouTube-канале 3,9 миллиона подписчиков, его видео собрали почти 840 миллионов просмотров.

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