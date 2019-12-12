Блогер попытался нарезать хлеб традиционным способом и потерпел неудачу

Стример и блогер Тайлер Блевинс (Tyler Blevins), известный под псевдонимом Ninja, не смог нарезать хлеб традиционным способом во время участия в кулинарном шоу Back-to-Back Chef. Выпуск опубликован на YouTube-канале Bon Appetit.

В начале передачи Блевинс заметил, что три года работал в ресторане быстрого питания Noodles & Company, где в том числе готовил. Стример должен был следовать указаниям американского шеф-повара Карлы Мьюзик (Carla Music), чтобы приготовить сэндвич.

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Сначала кулинар и блогер положили два кусочка бекона на сковороду, а затем начали нарезать хлеб. Мьюзик попросила Ninja отрезать два кусочка для сэндвича, он попытался, но потерпел неудачу.

«Я не уверен, что знаю, как правильно нарезать хлеб в данном случае», — заметил он. В ответ шеф-повар указала ему, что должно получиться два ломтика овальной формы. В итоге Блевинс поступил иначе и провел ножом посередине, поделив буханку на две половины и разделив один из получившихся кусков еще на два.

После этого стримеру нужно было нарезать авокадо. Он сразу подчеркнул, что никогда раньше не делал этого самостоятельно. Мьюзик подсказала, что плод режут так, чтобы не задеть косточку. Однако в итоге у Блевинса получилось ровно наоборот — он поделил авокадо целиком.

Понимая, что он не совсем правильно готовит блюдо, стример заметил, что сэндвич шефа получится куда лучше, чем у него. Ninja также уточнил, что никогда не завтракает. В конце передачи Мьюзик и стример вместе попробовали его блюдо и посчитали, что оно вышло неплохо.

28-летний Блевинс — главный стример популярнейшей игры Fortnite. Он был популярен на стриминговом сервисе Twitch, но в августе перешел к конкуренту — Mixer от Microsoft. По неофициальным данным, контракт заключили на шесть лет на 932 миллиона долларов (60,8 миллиарда рублей). Ninja известен и вне игрового сообщества. Он стал первым профессиональным геймером, попавшим на обложку спортивного журнала ESPN.

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