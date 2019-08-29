Неудача кондитера на кулинарном шоу заставила телезрителей закричать

Неудача одного из участников кулинарного шоу The Great British Bake Off по имени Генри расстроила зрителей. Об этом пишет Mashable.

Мужчина изготовил украшение в виде домика из глазури и хотел перенести его на торт, однако в последний момент оно выпало у него из рук и разрушилось.

Зрители в соцсетях выражали повару сочувствие. «Я так сильно понимаю его. Я даже закричала», — писала одна из пользовательниц Twitter. «У меня сердце кровью обливается», — вторила ей другая. «После такого я чувствую себя опустошенной», — жаловалась третья.

The Great British Bake Off — британское шоу, в котором пекари-любители соревнуются в своем искусстве.

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