Телеведущая приготовила торт и попала в больницу

Британская телеведущая Надежда Хуссейн (Nadiya Hussain) рассказала о том, как попала в больницу после того, как решила приготовить дома торт. Об этом пишет Mirror, ссылаясь на слова Хуссейн во время шоу Sunday Brunch.

Хуссейн призналась, что сильно порезалась во время приготовления десерта, и ей пришлось ехать в больницу. «Я плакала, мне было себя очень жалко», — пояснила ведущая.

Ранее у себя в Instagram она написала, что несчастному случаю поспособствовали ее физическая и эмоциональная усталость. «Я поняла, что вселенная дает мне знак остановиться», — заключила Хуссейн.

Подписчики поддержали женщину и посоветовали ей уделить время себе. «Нельзя все время нестись на огромной скорости, нужно остановиться и заправиться!» — советовал ведущей один из фанатов.

Хуссейн — ведущая и шеф-повар, прославившаяся после того, как одержала победу в шестом сезоне кулинарного шоу для кондитеров Great British Bake Off.

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