Россиянка показала последствия разрушительного землетрясения в Турции

Россиянка показала последствия землетрясения в провинции Измир на западе Турции. Кадрами она поделилась с Telegram-каналом Mash.

На записи видно затопленный подъезд, в котором живет женщина: во время землетрясения в доме прорвало трубы с горячей водой. «Прорвало воду, все бежит, в таком состоянии подъезд, но самое ужасное, что здесь пообваливалось все», — сказала россиянка.

Далее на видео показана улица Измира с полностью разрушенными домами, автомобилями и людьми, которые пытаются своими силами разобрать завалы.

Ранее другая россиянка, оказавшаяся в Турции во время землетрясения, рассказала о пережитом. По словам девушки, в тот момент она ехала в такси, и автомобиль едва не перевернулся посреди дороги.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Измире 30 октября разрушены не менее десяти домов, одно многоэтажное строение рухнуло. Сообщается, что погибли минимум четыре человека.