Число жертв землетрясения в Турции превысило 70 человек

Число жертв землетрясения в провинции Измир вновь возросло. Об этом сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, пишет РИА Новости.

По последним данным, жертвами землетрясения стали 73 человека, среди пострадавших 961 человек.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Эгейском море днем 30 октября. Информации о пострадавших россиянах не поступало. Природное явление затронуло и ближайшие острова Греции, там были подземные толчки магнитудой 6,9. В частности, разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.