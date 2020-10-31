Путин выразил соболезнования грекам после мощного землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису после мощного землетрясения в Эгейском море. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хотел бы передать слова сочувствия и поддержки всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции, пожелать скорейшего восстановления районов страны, которым нанесен ущерб», — передал российский лидер. Накануне Путин направил телеграмму со словами поддержки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Землетрясение произошло в Эгейском море 30 октября. Оно затронуло ближайшие острова Греции, где были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9. Сообщалось о десятках раненых и двух погибших детях в этой стране. Последствия природного бедствия оказались куда более разрушительны для Турции, их показали на видео. В турецкой провинции Измир погибли как минимум 25 человек, пострадали более 800.