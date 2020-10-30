Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции

Число погибших и пострадавших в результате мощного землетрясения в провинции Измир на западе Турции возросло. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекир Пакдемирли, передает портал Onedio.

Так, жертвами подземных толчков стали 12 человек, еще 522 гражданина получили ранения. На месте разрушения 17 домов продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о 438 пострадавших. По его словам, в настоящее время пяти пострадавшим проводят операцию, еще восемь человек находятся в отделении интенсивной терапии.

Днем 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за этого по меньшей мере десять домов в Измире оказались разрушены: пострадали здания в районе Байраклы в городе Измир. Повреждения получили несколько домов, одно здание полностью разрушено. Разрушения есть также в измирском районе Борнова.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции. Так, один человек получил ранения на острове Самос. Землетрясение произошло примерно в 20 километрах от острова.