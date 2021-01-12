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На границе России произошло мощное землетрясение

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Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на границе России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Подземные толчки были зафиксированы в 00:32 по московскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров и находился в 277 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области.

По данным Геологической службы США (USGS) магнитуда землетрясения составила 6,8. Информация о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

В декабре землетрясение магнитудой 5,5 произошло около Иркутска. Эпицентр стихии находился в Кабанском районе Республики Бурятия на побережье Байкала. В результате в Иркутске пострадали около 20 школ и социальных учреждений.

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