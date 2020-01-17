Россияне ощутили землетрясение

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки. Об этом сообщается на сайте краевого управления МЧС России.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло утром 17 января в акватории Тихого океана, на глубине 50 километров. Его эпицентр находился в 120 километрах от столицы Камчатского края. «В отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов», — уточнила пресс-служба ведомства.

Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

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