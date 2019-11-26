Сотни человек пострадали от мощного землетрясения в Албании

В Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате пострадали сотни человек. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что как минимум один человек погиб. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Дуррес. При этом отмечается, что землетрясение сильно ощущалось и в столице страны Тиране. Недалеко от нее обрушились два жилых дома, под завалами могут быть люди. РИА Новости отмечает, что посольство России не имеет информации о пострадавших российских гражданах.

В октябре на Японию обрушился самый мощный тайфун за сезон. С ним по времени совпало еще одно стихийное бедствие — в двух префектурах одновременно с паводком произошло землетрясение силой от трех до четырех баллов. Число жертв тогда достигло 77 человек.

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