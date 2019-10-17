В Японии нашли десятки жертв тайфуна

Число жертв обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис» достигло 77 человек, еще 10 человек пропали без вести. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что больше всего людей погибло в префектурах Фукусима и Мияги. Всего на данный момент пострадали 346 человек в 33 префектурах.

13 октября сообщалось, что панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе при приближении «Хагибис». Один человек погиб, семеро пропали без вести, еще четыре члена экипажа были спасены.

Известно, что эвакуировано более 38 тысяч человек из 17 префектур в центральной и восточной Японии. К экстренной ситуации привели сильные дожди: реки вышли из берегов и затопили жилые районы.

Сообщается, что это 19-й тайфун в этом сезоне, однако он является самым сильным из всех. Он произошел 12 октября. С ним по времени совпало еще одно стихийное бедствие — в двух префектурах одновременно с паводком произошло землетрясение силой от трех до четырех баллов.

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