Панамское судно затонуло из-за тайфуна в Японии

Панамское грузовое судно затонуло 12 октября в Токийском заливе при приближении тайфуна «Хагибис». Один человек погиб, семеро пропали без вести, еще четыре члена экипажа были спасены, сообщает Kyodo.

Судно стояло в заливе на якоре. На его борту находились три гражданина Мьянмы, два вьетнамца и семеро китайцев.

По последним данным, жертвами тайфуна в Японии стали 19 человек, еще 16 пропали без вести, около 100 пострадали. В спасательной операции участвуют 27 тысяч человек. Она проводит в центральной, восточной и северо-восточной частях страны.

12 октября на территории Японии произошло землетрясение. В префектуре Тиба сейсмическую активность оценили в четыре балла, в районе Токио — в три. Угроза цунами не объявлялась.

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