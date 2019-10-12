Япония приготовилась к мощнейшему за последние 60 лет тайфуну

Власти Японии готовятся к мощнейшему тайфуну «Хагибис», который обрушится на страну в эти выходные. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, один человек погиб и пятеро пострадали из-за сильного ветра. Более четырех миллионов человек в 10 префектурах страны, включая столицу Токио, получили рекомендации об эвакуации. Около 800 тысяч человек остались без света.

Как сообщило Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, токийский аэропорт Ханэда полностью прекратит работу в 14:00 по местному времени (8:00 по Москве). Также в столице останавливается метро, на время тайфуна закрываются многие магазины, рестораны и круглосуточные аптеки.

«Хагибис» затронет тихоокеанское побережье страны. В Токио уже идет сильный дождь с порывами шквалистого вечера. К ночи воскресенья, когда ураган достигнет столицы, скорость ветра может составить до 45 метров в секунду (162 километра в час). Синоптики сравнивают «Хагибис» с тайфуном «Ида», который обрушился на страну в 1958 году и унес жизни более 1200 человек.

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