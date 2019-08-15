Мощный тайфун парализовал Японию

В Японии около 600 тысяч человек эвакуируют из-за тайфуна «Кроса». Об этом сообщает NHK.

На данный момент известно о 21 пострадавшем. Отмечается, что шторм со скоростью ветра 35 метров в секунду идет в сторону префектуры Хиросима. Из-за стихии 673 авиарейса были отменены, нарушено движение железнодорожного транспорта и автомагистралей.

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Ранее в августе последствия обрушившегося на Китай тайфуна «Лекима» попали на видео. В результате стихии погибли 18 граждан, еще более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

В 2018 году жертвами крупнейшего за четверть века тайфуна в Японии стали 11 человек, еще около 300 пострадали. Разрушения, по информации газеты, бьют рекорды. В восьми префектурах, в том числе Осаке и Киото, около 2,18 миллиона семей остались без электричества. В 13 префектурах предупреждения об эвакуации получили более двух миллионов человек.

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