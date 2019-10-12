Из-за тайфуна в Японии погибли два человека

Из-за тайфуна «Хагибис» в Японии погибли не менее двух человек, сообщает агентство Kyodo. Причиной указаны погодные условия — сильные порывы ветра и оползень.

Первый погибший — водитель автомобиля в городе Итихара префектуры Тиба. Когда из-за ветра машина перевернулась, 50-летний водитель скончался от полученных травм. Второй погибший попал под оползень в городе Тамиока префектуры Гумма. Его тело обнаружили, в настоящее время ведутся поиски еще двух человек.

Как сообщает телеканал NHK, в городе Томи префектуры Нагано в результате повышения уровня воды в реке три машины упали с моста. Всего в автомобилях находились шесть человек, троих удалось спасти, судьба остальных пока неизвестна.

Всего, по предварительным данным, из-за тайфуна пострадали не менее 75 человек в 24 префектурах страны. Особую опасность тайфун представляет и для столицы страны — Токио. Улицы главного мегаполиса Японии стали почти безлюдными, горожане заранее раскупили продукты в магазинах. Также на время тайфуна закрываются кафе и рестораны.

По данным NHK, более 270 тысяч домов отключены от электричества в Токио, Йокогаме, Камакуре и других соседних городах, а также в префектуре Сидзуока.

Вечером 12 октября по местному времени уже во время тайфуна на территории Японии произошло землетрясение. В префектуре Тиба сейсмическую активность оценили в четыре балла, в районе Токио — в три. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что власти Японии готовятся к мощнейшему тайфуну «Хагибис». Его сравнивают с тайфуном «Ида», который обрушился на страну в 1958 году. Тогда погибли более 1200 человек.

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