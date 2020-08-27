«Свадебный дворец» бывшего владельца Черкизона решили продать

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах в Москве, который ранее принадлежал одной из компаний бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, решили продать на торгах в рамках процедуры банкротства. Объект оценивают примерно в 0,6-1 миллиард рублей, пишет РБК.

В настоящее время здание принадлежит другой фирме — «АСТ Транс Маркет». Деньги от продажи лота в первую очередь перейдут бизнесмену Виталию Мащицкому — давнему партнеру главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Предприниматель является кредитором Исмаилова на момент его владения «свадебным дворцом» (в 2011 году дал ему в долг 30 миллионов долларов), поэтому претендует на основную долю.

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Двухэтажный особняк площадью почти четыре тысячи «квадратов» с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами построили в 2005 году. Архитектор здания Татьяна Миронова рассказала, что заказчик попросил сделать роскошный интерьер, напоминающий дворцы в Монте-Карло и других районах Монако. Снаружи «Сафиса» также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.

Здесь праздновали свадьбы сын владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид и сын владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис, а также отмечали дни рождения Филипп Киркоров и Владислав Третьяк. Во время торжеств в «Сафисе» выступали такие артисты, как Алла Пугачева, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес и Стинг.

По подсчетам специалистов, использовать «Сафису» для чего-то, кроме проведения мероприятий, будет сложно: для размещения ресторана лот слишком крупный, а для гастромаркета — слишком непроходной. Предполагают, что здание, возможно, удастся приспособить для медицинских целей.

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