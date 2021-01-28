Forbes перечислил «королей российской недвижимости»: издание опубликовало рейтинг, лидером которого вновь стала компания «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, заработавшая на аренде за 2020 год 1,28 миллиарда долларов.

Среди крупнейших объектов «Киевской площади» — агрокластер «Фуд Сити», площадь которого 930 тысяч квадратных метров. Также в нее входит торгово-развлекательный центр «Европейский» в Москве (180 тысяч квадратных метров).

На втором месте в списке «королей российской недвижимости» группа «Ташир» Самвела Карапетяна, доходы которой от аренды составили 585 миллионов долларов. Крупнейшие объекты «Ташира» — располагающийся в столице ТЦ «Рио», комплекс Kvartal West и гостиница Novotel Moscow City.

Третьей в рейтинге оказалась группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, арендные доходы — 460 миллионов долларов. Среди крупнейших объектов группы Гуцериевых — отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп».

По данным издания, на фоне пандемии коронавируса совокупный доход 30-компаний участников рейтинга упал на 24 процента, составив 5,8 миллиарда долларов. Больше всех пострадали владельцы торговой недвижимости и гостиниц.

Ранее был найден самый дорогой дворец России, расположенный в подмосковной Барвихе — за него просят 1,65 миллиарда рублей. Здание из розового мрамора на участке в 89 соток вмещает девять спален, тренажерный зал, спа-зону с бассейном и сауной, а также зимний сад.