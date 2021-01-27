В сети появились фото элитного особняка Софии Ротару под Киевом

Певица София Ротару на период пандемии коронавируса скрылась от публики в своем особняке под Киевом. Фотографии элитного дома появились в сети, их опубликовало издание «Страна.ua».

Коттедж артистки расположен вблизи поселков Пятихатка и Козин, в сосновой роще вдали от оживленной трассы. На участке высажены огромные хвойные деревья — сосны и голубые ели, а также туи и другие вечнозеленые декоративные растения. Часть из них на зиму укутали в защитную пленку.

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Согласно выписке, которую журналисты получили в реестре недвижимости Украины, дом общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров Ротару приобрела 15 лет назад. С тех пор он был частично перестроен. Рядом возведены другие элитные поместья.

На улице, где расположен особняк певицы, работает охрана. Сотрудники службы безопасности одного из соседей звезды заприметили корреспондентов и тут же выехали к ним на трех автомобилях, один из которых был оборудован «глушилкой» сигнала сотовой связи.

Летом 2020-го сообщалось, что из-за закрытых границ с Россией Ротару потеряла десятки миллионов рублей, которые могла бы заработать на выступлениях. Ее продолжают приглашать на корпоративы, однако певица вынуждена всем отказывать.

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