Директор Ротару сообщил о возвращении певицы в Россию

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил о возвращении певицы в Россию. Его слова передает издание «Собеседник».

«Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву», — рассказал Лавров. По его словам, певица выступит на фестивале «Песня года» и готова ради этого пройти карантин.

Директор артистки подчеркнул, что гонорара за выступление Ротару не получит. «У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым», — пояснил он. При этом Лавров напомнил прошлогодний скандал, когда певицу обвинили в том, что она «едет зарабатывать в Россию, когда нет денег».

В прошлом году игнорировать выступления Ротару в России призвал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Он отметил, что министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, «но когда нужно заработать — едут». Сенатор Алексей Пушков также заявил, что россияне устали от гастролеров, которые приезжают в Россию за деньгами, а дома оскорбляют страну.

В поддержку Ротару открыто выступили депутат Госдумы Наталья Поклонская, юморист Владимир Винокур, певец Николай Басков и продюсер Иосиф Пригожин. Российские зрители также тепло приняли певицу.