Бывшая помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

Бывшая помощница Софии Ротару Ольга Коняхина в передаче «Звезды сошлись» рассказала о тюремном сроке из-за певицы. Запись программы опубликована на YouTube-канале НТВ.

Экс-директор получила шесть лет тюрьмы за мошенничество — за спиной исполнительницы она договаривалась о выступлениях, а предоплату забирала себе. Она не отсидела целый срок, сумев выйти на свободу через три года.

Коняхина рассказала, что сейчас живет на съемных квартирах. Из-за коронавируса она испытывает проблемы с работой. Она сотрудничает с исполнительницей шансона, однако в настоящее время не может заниматься организацией ее концертов, которые отменяются из-за пандемии.

Бывшая помощница Ротару заявила, что сейчас не общается с Ротару. «Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как в колонии идешь в столовую, а сбоку кто-нибудь говорит: "Ну тебе Ротару посылочки-то присылает?"», — сказала Коняхина. Она пояснила, что люди не издевались над ней, а искренне верили, что звезда ей помогает.

В прошлом году концертный директор певицы Сергей Лавров рассказал о ее гонорарах. Он заявил, что Ротару берет за выступление 50 тысяч евро. «Но отнимите от них расходы на коллектив, на запись новых песен, на костюмы», — добавил Лавров.