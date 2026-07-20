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13:32, 20 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Назван главный поставщик дронов ВСУ

Военный Дандыкин назвал главным поставщиком дронов ВСУ Британию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главным поставщиком дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Великобританию. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Среди всех стран, если брать, то Британия. Они реально десятки тысяч поставляют. Американцы — Hornet. Это их беспилотники, которые до недавнего времени атаковали трассу "Новороссии"», — перечислил Дандыкин.

Также среди главных поставщиков дронов для ВСУ специалист назвал Германию. Военный эксперт объяснил, что на Украине производство дронов в основном сборочное.

«Все-таки большинство дронов производят на Западе. Указывало Министерство обороны адреса заводов, где это все делается под эгидой того, что это украинские предприятия. Есть, конечно, и на Украине небольшие, по которым бьют наши. Но в основном — на Западе. Потом это все перевозится морем, где мы сейчас бьем по судам, либо через Польшу», — заключил специалист.

В ночь на 20 июля несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к столице, сообщил градоначальник.

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