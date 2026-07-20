Назван главный поставщик дронов ВСУ

Военный Дандыкин назвал главным поставщиком дронов ВСУ Британию

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал главным поставщиком дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Великобританию. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Среди всех стран, если брать, то Британия. Они реально десятки тысяч поставляют. Американцы — Hornet. Это их беспилотники, которые до недавнего времени атаковали трассу "Новороссии"», — перечислил Дандыкин.

Также среди главных поставщиков дронов для ВСУ специалист назвал Германию. Военный эксперт объяснил, что на Украине производство дронов в основном сборочное.

«Все-таки большинство дронов производят на Западе. Указывало Министерство обороны адреса заводов, где это все делается под эгидой того, что это украинские предприятия. Есть, конечно, и на Украине небольшие, по которым бьют наши. Но в основном — на Западе. Потом это все перевозится морем, где мы сейчас бьем по судам, либо через Польшу», — заключил специалист.

В ночь на 20 июля несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке украинских беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к столице, сообщил градоначальник.

