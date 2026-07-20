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13:21, 20 июля 2026Культура

Стала известна музыкальная программа фестиваля «Архстояние»

Beautiful Boys и kedr livanskiy выступят на фестивале современного искусства «Архстояние»
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» раскрыл музыкальную программу 2026 года. Список коллективов, которые выступят на мероприятии, оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Музыкальная программа фестиваля в арт-парке Николо-Ленивец развернется на пяти площадках. Особый интерес приковывает перформанс барабанщика группы Shortparis Данилы Холодкова и хореографа Владимира Варнавы. На главной сцене фестиваля выступят Глеб Андрианов с проектом «Бесконечная машина музыки», группы Beautiful Boys, Деревянные Киты, Источник и Созвездие Отрезок. Там же пройдет вокальный перформанс «Поле голосов» под открытым небом.

Танцевальная часть фестиваля развернется на площадке «Березки». Ночью участников ждут лиричные dj-сеты от kedr livanskiy, nttrl, мс улыбочка, xrustalic, синтэстетка, serdechko и неатида. Днем выступят финалисты первого в истории фестиваля музыкального опен-колла «Своей дорогой».

Как отмечают организаторы, парк превратится в пространство масштабного квеста и «тотального спектакля» с множеством ходов, где ключевую роль сыграет зритель. Во время фестиваля в парке появится более 15 арт-проектов от известных авторов.

Ранее стало известно, что в 2026 году фестиваль «Архстояние» состоится с 23 по 26 июля 2026 года в Никола-Ленивце.

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